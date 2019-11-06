Полузащитник "Ференцвароша" Исаэл накануне матча с ЦСКА в рамках группового этапа Лиги Европы рассказал о своих отношениях с футболистом московского клуба и сборной России Марио Фернандесом, с которым Исаэл выступал вместе за "Гремио" в Бразилии.
Исаэл с 2012 по 2014 год выступал за "Краснодар" и провел за клуб 23 матча во всех турнирах, забив 3 гола.
"Марио Фернандес мой хороший друг, мы вместе играли в "Гремио". Знаю его очень давно, он хороший игрок и важный футболист для ЦСКА. Но завтра я выхожу играть за свою команду и только на победу", - цитирует Исаэла Sport24.ru.
Исаэл: Марио Фернандес мой хороший друг, но в матче с ЦСКА я выйду играть только на победу
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»