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Влашич: ЦСКА надо продолжать бороться, тогда будут шансы на выход в плей-офф ЛЕ

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич оценил шансы армейцев на выход в плей-офф Лиги Европы перед матчем против "Ференцвароша".

"Это очень тяжело, но нам нужно выиграть три следующие игры в Лиге Европы. Только тогда у нас будут шансы на проход дальше. Считаю, что мы заслуживали большего в прошедших матчах с "Эспаньолом" и "Ференцварошем". Надо продолжать бороться", — цитируют Влашича "Известия".

ЦСКА сейчас занимает 4-е место в группе Н. Армейцы проиграли три матча из трех на групповом этапе с соотношением забитых и пропущенных 1-8.


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Теги: Влашич ЦСКА Лига Европы Ференцварош
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