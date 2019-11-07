"Краснодар" бьётся за выход из группы, ЦСКА - за гордость и принципы

Глубже - некуда
Несколько недель назад мы разбирались, насколько удачно справляется Гончаренко в тех незавидных условиях, в которых живёт нынешний ЦСКА. Очевидного ответа не получилось - даже с учётом максимально прижимистой кадровой политики (Влашич не в счёт) к тренеру есть масса вопросов.
Например, зачем команде интенсивый прессинг при защитниках, которые совершенно не подходят под такой формат? Зачем настолько открывать забрало, когда в команде нет ни одного чистого опорника разрушителя? Зачем тратить столько сил, если их регулярно не хватает до финального свистка?
Вопросов много, ответов почти нет. Дежурные фразы про холодный душ на объяснения, очевидно, не тянут. Вместе с тем этот же ЦСКА, который пока что никак не наберёт очки в группе, героически держался против более богатого, уверенного в себе и просто более классного "Зенита". Не забывайте, что с земли питерцев поддерживал и арбитр Вилков.
Нынешний ЦСКА бесконечно противоречив. Как и его результаты. Вроде бы "армейцы" только лидировали в чемпионате (и особенных вопросов, почему так произошло, не возникало), как уже вылетели из зоны Лиги чемпионов. И опять же - удивления на этот счёт минимум.
Если на внутренней арене за исключением пары провалов (самый явный из последнего - "Ростов") всё более-менее, то Европу ЦСКА уже похоронил (или наоборот, это с ЦСКА справилась Лига Европы). Три (!) поражения подряд ведут к тому, что второй раз в истории (привет, прошлогодний "Спартак") российская команда окажется на последнем месте в Лиге Европы.
Это и близко не кажется заслуженным, потому что против тех же венгров ЦСКА должен спокойно выигрывать. Но опять сказались те же проблемы - и Москва пропустила гол в контратаке на последних минутах.
Впереди 9 очков, которые будут разыграны, но на плей-офф шансов, наверное, не осталось. Догнать "Лудогорец", у которого в запасе две победы, почти нереально. Особенно, если вспомнить чудовищный раскат 1:5.
Понятное дело, что на таблицу коэффициентов ЦСКА плевать. У футболистов и тренерского штаба масса других, более серьёзных и наглядных мотиваций. Но победить "Ференцварош" команда должна хотя бы ради себя. И хотя бы ради болельщиков, которые, похоже, лучшие в премьер-лиге.
От ореола неудачников избавиться будет очень тяжело (например, "Спартак" Кононова так и не смог). И разговор про ментальность, а не про результат. Нельзя проигрывать от начала и до конца.
Пусть на кону теперь лишь третье место в Лиге Европы, которое ничего не стоит.
Позитива у "Краснодара" больше, но проблем примерно на таком же уровне
Ситуация "Краснодара" гораздо более приятная, потому что через спасения Сафонова в Турции (это первый раз за довольно долгое время, когда молодой кипер отстоял отлично) "быки" всё-таки выжали из себя победу на групповом этапе. При этом - на очень неприятном выезде.
Впереди домашние турки, которые теряют в своей звериности без родной поддержки. Переломный момент "Краснодар" уже перетерпел. Остаётся держаться направления, потому что победа в прошлом туре может в итоге не стоить вообще ничего.
И есть серьёзная вероятность, что так и произойдёт. "Краснодар" при Мусаеве традиционно нестабилен. Вроде бы весной был славный еврокубковый поход, но команда лажала на внутренней арене. Вроде бы "Краснодар" претендует на чемпионство, держится в группе лидеров, но целиком проваливает игру против "Ростова" (выхватили ничью из-за ошибок дончан в обороне и удачи), вылетает из Кубка и вообще отрезками выглядит очень странно (тот же матч против ЦСКА в Москве).
Поэтому после 2:0 в Трабзоне ничего толком не изменилось в плане раскладов. Об этом важно помнить игрокам и тренерскому штабу.
Но в случае с "Краснодаром" всё же легче думать о приятном (у ЦСКА в ЛЕ пока что никаких просветов). До "Хетафе", с которым российская команда вообще не знала, что делать дома (опять ложка дёгтя), всего три очка. До "Базеля" - 4.
В этой группе все ещё решается. Тем более Шапи обещал:
- Просто так свое место в Европе мы не отдадим, будем биться за каждую победу и постараемся выйти в евровесну.
Фото: РПЛ, ПФК ЦСКА, Юга.ру
"Краснодар" бьётся за выход из группы, ЦСКА - за гордость и принципы
Москвичи обязаны набирать очки с "Ференцварошем", хотя шансов на плей-офф по факту не осталось. У "Краснодара" ситуация лучше - они вполне могут рассчитывать на европейскую весну
Фото: "Чемпионат"
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