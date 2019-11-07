"Краснодар" бьётся за выход из группы, ЦСКА - за гордость и принципы

Москвичи обязаны набирать очки с "Ференцварошем", хотя шансов на плей-офф по факту не осталось. У "Краснодара" ситуация лучше - они вполне могут рассчитывать на европейскую весну

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