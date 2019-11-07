Сегодня в Будапеште состоится матч четвертого тура группового раунда Лиги Европы между местным "Ференцварошем" и московским ЦСКА.
Как сообщал Sport24 ранее, болельщики армейской команды устроили беспорядки в городском метро: фанаты забрались в поезд и держат его на станции, не давая отправиться. В итоге полиция перекрыла движение по ветке метрополитена, где происходит инцидент. Отметим, что это единственная ветка, которая ведет к стадиону.
Sport24
СМИ: болельщики ЦСКА устроили беспорядки в Будапеште
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