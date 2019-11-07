В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" одержал победу над "Трабзонспором" - 3:1.
Лига Европы
4 тур
Голы: Асан, 27 (автогол), Фернандеш, 35, Игнатьев, 90+3, Нвакаеме, 90+4
"Краснодар": Крицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Олссон (Камболов, 77), Вильена, Фернандеш (Уткин, 63), Сулейманов, Ари (Игнатьев, 66), Стоцкий.
"Трабзонспор": Кардешлер, Хоссейни, Кампи, Иванилду, Асан, Черекчи (Сары, 87), Эрдоган, Дурсун, Джанбаз, Авдияй (Нвакаеме, 65), Акпинар (Серлот, 72).
Предупреждения: Спайич, 19, Кампи, 64
"Краснодар" со счетом 3:1 обыграл "Трабзонспор"
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