Ари: я рад трем очкам, но не совсем рад, как мы сыграли

Форвард "Краснодара" Ари пообщался с журналистами после победного матча в 4-ом туре Лиги Европы: "быки" одолели турецкий "Трабзонспор".



– Тяжелая ли игра выдалась для "Краснодара"? Почему пропустили гол в конце?

– Мы были немного расслаблены в конце. Соперник оказался не самым сильным, но и мы не сыграли хорошо. Будем анализировать завтра этот матч, ведь впереди важная игра с "Локомотивом". Нам надо побеждать в Москве и набирать очки.



– Что было плохо в игре "Краснодара"?

– Я рад трем очкам, но не совсем рад, как мы сыграли. Я могу сказать, что было много пространства, но нам не всегда получалось контролировать мяч, продвигаться эффективно вперед. Мы всегда знаем, что надо что-то улучшать. Все нормально – будем работать.





Источник: www.rusfootball.info