В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на выезде сыграл вничью с венгерским "Ференцварошем" - 0:0.
Лига Европы
4 тур
"Ференцварош": Дибуш, Блажич, Ботка, Чивич, Ловренчич, Шкварка (Варга, 84), Зубков, Харатин, Игнатенко, Нгуен (Фримпонг, 90), Боли (Исаэл, 82).
ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон (Набабкин, 81), Карпов, Дивеев, Фернандес, Сигурдссон, Бийол (Кучаев, 63), Обляков, Ахметов (Бистрович, 59), Влашич, Чалов.
Предупреждения: Бийол, 18, Игнатенко, 18, Шкварка, 20, Харатин, 25, Влашич, 28, Ботка, 74, Набабкин, 85, 90+2, Фримпонг, 90+2
Удаление: Набабкин, 90+2
ЦСКА сыграл вничью с "Ференцварошем"
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