Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем» (0:0).
— Мы расстроены, что не выиграли. Очень сильно хотели завоевать первую победу и переломить серию. Мы начали турнир, кувыркаясь, играя то вверх, то вниз. Так и продолжаем. Были близки к победе, но свои моменты не реализовали. Действовал с мячом нервозно, мало рисковали. Могли более быстро выходить в атаки, а не ждать. Острее могли находить решения.
— Почему поменяли Магнуссона?
— В том числе, потому что у «Ференцвароша» быстрые нападающие. Хердур высокорослый и в конце устает. Нужен был свежий игрок, более быстрый, чтобы предотвращать атаки соперника. Выпускать кого-то вместо Чалова, Сигурдссона и Влашича не было смысла. Они сегодня хорошо двигались.
— Чем объяснить промах Сигурдссона?
— Будем говорить об одном и том же. Давила неудачная серия и то, что не забиваем. Когда забиваешь, более уверенно действуешь.
— У ЦСКА остались шансы на выход. Будете за них цепляться?
— Из последних сил. Можно не сомневаться.
Sport24
Гончаренко: ЦСКА будет цепляться за выход из группы ЛЕ из последних сил. Можно не сомневаться
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