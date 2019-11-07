Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился мнением об игре ЦСКА в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы, который прошел в Будапеште и завершился вничью со счетом 0:0.
- ЦСКА вас чем-то удивил или это было продолжение игры в Москве? — спросили у главного тренера «Ференцвароша» на пресс-конференции.
-Да не удивил. Та же структура, тактика. Уровень игроков ЦСКА высок, индивидуально они могут решить эпизод в свою пользу. Понимали важность компактности в обороне. Старались исключить быстрые атаки, не давать сопернику пространство. Думаю, получилось.
Sport24
Сергей Ребров: ЦСКА не удивил
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