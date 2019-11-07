"Эспаньол", разгромив "Лудогорец" (6:0) в домашней игре 4-то тура группового этапа Лиги Европы, довел беспроигрышную серию в еврокубках до 25 матчей. Это рекордный показатель за всю историю.
Беспроигрышная серия "Эспаньола" длится с 14 сентября 2006 года. Последнее поражение команды в еврокубках датировано 23 февраля 2006 года: тогда "попугаи" уступили на своем поле "Шальке" со счетом 0:3 в ответном матче 1/16 финала.
С тех пор "Эспаньол" не проигрывает в еврокубках на протяжении 25 матчей (статистика не учитывает серии пенальти). Сюда вошли 15 матчей Кубка УЕФА в сезоне-2006/07. Тогда команда дошла до финала Лиги Европы, где уступила "Севилье" по пенальти.
В текущем сезоне "Эспаньол" не проигрывает на протяжении 10 матчей. Команда гарантировала себе выход в плей-офф Лиги Европы. До окончания группового этапа ей предстоит сыграть еще два матча: с "Ференцварошем" в гостях и против ЦСКА на своем поле.
Лучшие беспроигрышные серии в истории еврокубков: 25 матчей "Эспаньола" (2006-2019…), 21 матч "Аякса" (1994-1996), 20 матчей "Ювентуса" (1969-1972); 19 матчей "Ред Булл Зальцбург" (2016-2018).
Sport24
"Эспаньол" не проигрывает в еврокубках на протяжении 25 матчей. Это рекорд за всю историю
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