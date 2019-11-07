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Влашич: должны были выигрывать, но снова не получилось забить. В этом беда ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич после ничьей (0:0) с "Ференцварошем" в гостевом матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы ответил на вопросы Sport24.

— Какие впечатления от игры?
— Мы должны были выигрывать, но у нас снова не получилось забить, в этом беда. Нам нужно забить один-два мяча, и все наладится, уверен.

— Что тренер говорит об этой проблеме?
— Не хотел бы выносить это на публику.

— Ты понял, почему удалили Набабкина?
— Я был рядом. Сразу спросил у судьи: "Почему ты показал желтую?" К сожалению, она стала второй. Как-то глупо все получилось.

— Почти не осталось шансов на выход из группы. Есть ли смысл дальше бороться?
— Конечно, мы будем сражаться до последнего! Уже скоро игра с "Сочи", постараемся забить там.

Турнирное положение в группе после 4 туров: 1. "Эспаньол" — 10 очков; 2. "Лудогорец" — 6; 3. "Ференцварош" — 5; 4. ЦСКА — 1.

ЦСКА не может забить в Лиге Европы на протяжении 3 матчей. До матча в Будапеште красно-синие на своем поле не смогли поразить ворота "Эспаньола" (0:2) и "Ференцвароша" (0:1).


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Теги: Влашич ЦСКА Ференцварош Лига Европы
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