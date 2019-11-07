Полузащитник ЦСКА Яка Бийол после ничьей с "Ференцварошем" (0:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы ответил на вопросы об игре.
— Что я могу сказать после такого матча… Да, мы завоевали первое очко в ЛЕ. Но вы сами видели, у нас было ошибки, некоторые проблемы. Мы создаем много моментов, но в завершающей стадии все никак не получается главного — забить.
— Так в чем в проблема?
— Нам нужно лучше открываться в штрафной, помогать нашим форвардам, друг другу, чтобы забить гол. Чувствую себя плохо, что не смог помочь забить, что не забил сам. Вся команда очень хочет забить. Прошу прощения, что у меня это не получилось в этом матче.
— Последние матчи ты снова начинаешь на месте опорника. Как тебе в этой роли?
— Это моя родная позиция, чувствую там себя максимально комфортно. Предпочитаю играть именно там. Но иногда тренер просит выдвинуться вперед. Но комфортнее все же в центре.
— У ЦСКА почти не осталось шансов выйти из группы. Как найти силы на оставшиеся матчи?
— Мы будем стараться, отдадим все силы для победы, для того, чтобы забить. Пока остаются призрачные шансы, мы не перестанем биться.
Sport24
Бийол: ЦСКА создает много моментов, но в завершающей стадии есть проблемы
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