«Русские, убирайтесь!» Фанатам ЦСКА в Будапеште были не рады

Столкновения в метро и перед стадионом, символика Венгрии времён, когда она воевала на стороне нацистов, и антисоветский перфоманс. Тем обиднее, что обыграть «Ференцварош» мы так и не сумели

В Будапеште жарко. Беспорядки по городу и у стадиона. Местные фаны пытаются прыгнуть на болельщиков ЦСКА. Разгоняют конной полицией и собаками. pic.twitter.com/GVqsBh51Ac — Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) November 7, 2019

Стачки фанатов начались в метро. Наших очень много и все очень агрессивно настроены. Оккупировали поезд, привлекли внимание полиции. Обливали из бутылок, рвались в драку. Стрем pic.twitter.com/yrGGE6Qv9c — Alina Matinian (@aamatinyan) November 7, 2019

Фанаты ЦСКА идут на трибуну — очень много! Полиции тоже: просто сейчас толкают меня в спину, чтобы шёл побыстрее (быстрее нельзя, поток плотный) pic.twitter.com/FvXUbvJYHj — Alexander Muyzhnek (@muyzhnek) November 7, 2019

Фото: Sports.ru

??Дополнительно??

Местная полиция предотвратила стычки между болельщиками ЦСКА и «Ференцварош» и после матча на стадионе «Групама Арена». Информация о пострадавших росгражданах в Посольство не поступала. Продолжаем работу по освобождению ранее задержанных соотечественников. pic.twitter.com/XR5MJN5hXN — Russian Embassy, HU (@RusEmbHungary) November 8, 2019