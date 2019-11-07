Сульшер: "МЮ" нужна была не только победа над "Партизаном", но и яркая игра

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал победу над "Партизаном" (3:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы. "МЮ" лидирует в турнирной таблице группы L и досрочно обеспечил себе участие в плей-офф раунде турнира."Сегодня "МЮ" нужна была не только победа, но и яркое выступление. Я ждал от ребят, что они продолжат идти вперед даже при победном для нас счете, будут хотеть забивать еще и еще.Испытываю только уважение к "Партизану", но такие команды мы обязаны обыгрывать, тем более дома. Как бы то ни было, они оказали нам хорошее сопротивление и показали качественную игру", — цитирует Сульшера BBC.