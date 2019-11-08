Полузащитник "Ференцвароша" Исаэл после выездной ничьей с ЦСКА (0:0) в матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы заявил, что московский клуб обладает хорошим составом, но пока не может проявить свои лучшие качества.
Армейцы проиграли первые три встречи в турнире, пропустив в них восемь голов и забив лишь один. Команда Виктора Гончаренко набрала одно очко и за два тура до конца группового этапа замыкает турнирную таблицу группы Н, отставая от идущего вторым "Лудогорца" на пять очков.
"По-моему, отличный матч, обе команды могли победить. Куча шансов была — что у нас, что у ЦСКА. Несмотря на то, что у соперника одно очко, это очень сильная команда. Ну, это футбол. "Лудогорец" сегодня вообще шесть от "Эспаньола" пропустил! Мое мнение: у ЦСКА очень хороший состав, но в первых трех матчах они не смогли показать свои лучшие качества.
Кто у ЦСКА был лучшим? Акинфеев, Фернандес — это про оборону. Мне очень понравился Никола Влашич, номер 8 — топ-футболист.
После игры подошел к Марио, потому что мы дружим. Давным-давно играли вместе в "Гремио". Сейчас он уже совсем русский, ха-ха. Фернандес говорил, что у ЦСКА не так много шансов и болельщики давят на команду, но бороться они будут до конца. Есть еще два матча — можно все исправить. Случиться в этой группе может еще все что угодно", — сказал Исаэл в беседе с Sport24.
Полузащитник "Ференцвароша": у ЦСКА хороший состав, но они не смогли показать лучшие качества
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