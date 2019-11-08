В четвертом туре группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА вновь не сумел победить, сыграв вничью 0:0 с "Ференцварошем" на выезде.
При этом российский клуб сохранил шансы на плей-офф. Для этого нужно, чтобы:
- ЦСКА в пятом туре выиграл дома у "Лудогорца" со счетом 4:0 или 5:1, или с любым другим счетом при разнице в не менее пять голов;
- ЦСКА в шестом туре выиграл с любым счетом у "Эспаньола" в Барселоне;
- "Эспаньол" на выезде обыграл "Ференцварош" в пятом туре;
- "Лудогорец" и "Ференцварош" сыграли вничью с любым счетом в шестом туре.
Если все эти условия сойдутся и ЦСКА выйдет из группы, сыграет ставка с коэффициентом 50.00.
Sport24
Букмекеры оценили шансы московского ЦСКА выйти в плей-офф Лиги Европы
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