Полиция Венгрии задержала двоих россиян за разбой и нанесение тяжких телесных трав венгерским гражданам в день матча ЦСКА с "Ференцварошем". Один из задержанных россиян останется под стражей, второго из-за травмы головы могут отпустить уже 8 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на консульский отдел посольства России в Венгрии.
В день матча в Будапеште произошли столкновения между болельщиками команд и правоохранительными органами, из-за чего ряд граждан России был задержан местными полицейскими.
"На данный момент под стражей находятся двое российских граждан, прикладываем все усилия, что их отпустили как можно быстрее. Ищем адвокатов, которые смогут им помочь и ускорить процесс освобождения. Сроки их задержания пока неизвестны", — сказали работники консульства.
Одного из задержанных в Венгрии болельщиков могут отпустить 8 ноября
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