В УЕФА прокомментировали инцидент с участием болельщиков ЦСКА перед матчем 4-го тура Лиги Европы с "Ференцварошем" (0:0), который состоялся 7 ноября в Будапеште.
В день встречи в столице Венгрии произошли столкновения фанатов армейцев с местными ультрас и с представителями полиции. Сообщалось, что два гражданина России остаются под стражей в Будапеште.
"После матча группового этапа Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА, который состоялся 7 ноября в Венгрии, не было возбуждено никаких дисциплинарных процедур.
УЕФА решительно осуждает жестокие столкновения, которые произошли в Будапеште прошлым вечером, но эти инциденты случились за пределами стадиона и не попадают под юрисдикцию дисциплинарных органов УЕФА", - цитирукт УЕФА Sport24.ru.
УЕФА не будет возбуждать дело против ЦСКА после столкновений фанатов в Будапеште
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