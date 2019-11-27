Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Лудогорца".
— Сейчас команда подходит к матчу с "Лудогорцем" в лучшей форме, чем в сентябре?
— На это даст ответ матч. По тренерским ощущениям, мы немного лучше. Но исходя из того матча, у нас были кадровые потери. Много ребят выпало, была экспериментальная группа атаки. Надеюсь, завтра сыграем лучше. Дзагоев готов к завтрашней игре. По крайней мере, мы подходим с лучшими ощущениями, чем в сентябре.
— Что сейчас с кадровыми потерями?
— Что касается Гогуа, сложно говорить о завтрашнем матче, но в этом году мы на него рассчитываем.
— Для ЦСКА важнее завтрашний матч или матч с "Арсеналом" в РПЛ?
— Оба матча важны. У нас нет деления на чемпионат и еврокубки. Если говорят, что мы бросили Лигу Европы, то это не так. Мы потратили много сил, играли не очень рационально. Но деления нет. Чтобы прогрессировать, надо играть на 110% в каждой игре.
Sport24.ru
Гончаренко: если говорят, что ЦСКА бросил Лигу Европы, то это не так
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