Бывший игрок сборной России и московского "Спартака" Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча пятого тура группового раунда Лиги Европы между"Краснодаром" и швейцарским "Базелем".
"Конечно, шансы есть и немаленькие. Произошедшее в Швейцарии вряд ли кто-то сможет объяснить. Хотя в любом виде спорта такое бывает. Никто не забыл этот результат, это вдвойне должно мотивировать футболистов "Краснодара", поэтому они сегодня дадут бой. Я думаю, что "Краснодар" будет ближе к победе, чем к поражению. Тем более по таблице, если сегодня выиграют, то появятся хорошие шансы на выход. Должен быть свой реванш, 5:0 вряд ли кто забудет.
Всегда трудно дать прогноз. Вчера, например, про "Зенит" мы говорили с "Лионом", во французской команде не играли два футболиста. Это оказалось ключевым моментом. Мне кажется, что "Краснодар" может выиграть 2:1", - цитирует Мостового Sport24.ru.
Мостовой: "Краснодар" может выиграть у "Базеля" со счетом 2:1
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