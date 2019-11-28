В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" обыграл "Базель" со счетом 1:0.
Лига Европы
5 тур
Гол: Ари, 73 (пен.)
Краснодар: Крицюк, Рамирес, Спаич, Мартынович, Петров, Вандерсон, де Вильена, Газинский (Камболов, 83), Ольссон (Уткин, 74), Ари, Сулейманов (Намли, 57)
Базель: Омлин, Бергстрём, Видмер, Джюмарт, Риверос, Альдерете, Штокер (Пюлюлю, 86), Фрай, Кампо, Окафор (Буа, 88), Адеми (Кабрал, 68)
Предупреждения: Вандерсон, 53, Газинский, 63, Ари, 74, Рамирес, 75, Мартынович, 90+3., Альдерете, 90+5.
Удаление: Ари, 90+5.
"Краснодар" с минимальным счетом обыграл "Базель"
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