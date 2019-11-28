Нападающий "Краснодара" Ари, который своим голом с пенальти принес "быкам" победу над "Базелем" в 5-м туре группового этапа Лиги Европы, пропустит следующую игру с "Хетафе".
Футболист получил красную карточку после двух предупреждений: первую желтую карточку Ари получил за снятую футболку после гола, а вторую - за отмашку на 95-й минуте.
"Краснодар" набрал 9 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице группы С.
Ари пропустит матч с "Хетафе" из-за дисквалификации
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