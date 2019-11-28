Намли: сегодня "Краснодар" был объективно сильнее "Базеля"

Футболист "Краснодара" Юнес Намли рассказал о своих впечатлениях после победы "быков" над швейцарским "Базелем".– Это очень хороший вопрос. Я считаю, в первом тайме мы хорошо играли, создали много моментов. Например, взять один, когда Вандерсон пытался перебросить вратаря, но спас защитник... С игры у нас не получилось забить, но получилось с пенальти. Мы до конца боролись, сражались. Эта победа очень важна для нас.– После того досадного поражения мы проанализировали нашу игру, все ошибки. Мы посмотрели, что можно улучшить, выяснили, где играли неправильно. Сегодня у нас был очень хороший план на игру, и, я считаю, что он сработал. Мы объективно были сильнее на поле. Не знаю, создал ли "Базель" хотя бы один такой момент. Мне кажется, мы им не позволили. Во втором тайме мы, может не так много создали и играли не совсем правильно. Например, мы очень часто пытались разогнать контратаку, но там теряли мяч и "обрезались". Возможно, следовало больше контролировать мяч и перейти в позиционную атаку. Тем не менее, мы играли неплохо и были сильнее.– Тяжело сказать, какая игра стала для меня памятной. Групповой этап еще не закончен. Если мы последнюю игру выиграем, то она будет самой-самой, так как позволит нам пройти дальше. Все игры были важны, но Лига Чемпионов – это особенный для меня турнир, всегда хотелось бы там играть. Для меня очень важно играть на европейской арене. Я это делаю впервые, поэтому мне все особенно интересно. Каждая игра важна, особенно, которые мы играем дома, для наших болельщиков.– Ничего не могу сказать об этом – я не знаю про это. Я сконцентрирован на игре за "Краснодар" и не думаю ни о чем другом. С моим личным агентом у нас есть договоренность, что с такими вещами он не обращается ко мне. Будет перерыв – посмотрим.– Очевидно, что я хочу играть больше. Любой игрок хочет. У нас есть главный тренер, который решает, кто выходит. Что я могу сделать? Я пытаюсь быть в форме, играть хорошо, когда мне предоставляется возможность, то показать, что это не зря.– Там соперник откровенно меня сбил, сфолил на мне. Он попытался меня поднять, но сделал это резко. Конечно, я был недоволен – эмоции вышли. Я очень рад, что у нас есть такая команда, и что Мартынович за меня заступился. Чему я не рад, что Мартынович получил карточку за это. Я был рядом и сказал судье, что, если и надо кому давать карточку, то это мне. Расстроен, что так получилось.: www.rusfootball.info