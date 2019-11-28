Гончаренко: когда ты забиваешь два мяча в пяти матчах, сложно рассчитывать на что-то

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью в игре с "Лудогорцем" (1:1)

Фото: ПФК ЦСКА

- Сегодняшний матч - отражение всех игр, которые мы провели в Лиге Европы. Мы отдавали в каждой встрече много сил, проводили много атак, много прессинговали. В этой игре ещё больше моментов создали, чем с "Ференцварошем", но на выходе у нас ноль. Когда ты забиваешь два мяча в пяти матчах, сложно рассчитывать в любом турнире на что-то.



Что касается ударов, созданных моментов, тут предпосылок у нас было очень много. Или не хватало удара, или последней передачи. После того, как пропустили, был шок. Минут на десять мы из игры выключились. Мы проявили характер, чтобы сыграть вничью.



Но когда на поле Дзагоев, когда на замену выходит Ахметов, это повод для оптимизма. Если ты имеешь возможность выпустить таких сильных игроков со скамейки, это всегда большой плюс. Теперь едем играть против "Эспаньола" в матче, который ничего не значит, - приводит слова тренера корреспондент Rusfootball.info