Гончаренко: если бы у нас был в чистом виде нападающий, тогда Чалову было бы проще

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после ничьей с "Лудогорцем" (1:1) прокомментировал состояние Фёдора Чалова

Фото: twitter.com/pfc_cska

- Состояние Чалова? Можете мои фразы по-своему истолковывать и бить ими меня потом. Когда ты имеешь два очка в группе Лиги Европы, это всегда повод для критики. На Чалова выпала очень серьёзная нагрузка. Он играет без замен. В сборной выступает на протяжении длительного времени. Его нахождение на поле это большой плюс. Мы неоднократно отмечали, что Чалову надо дать паузу, чтобы он стал лучше. Ему нужно посмотреть игру с тренерской скамейки, тогда он становится лучше.



Если бы у нас был в чистом виде нападающий, тогда было бы проще. Но у нас все полузащитники, поэтому на него выпадает большая нагрузка.



Если бы Чалов сегодня играл острее в открывании и реализации, результат мог бы быть другим, - приводит слова тренера корреспондент Rusfootball.info



Напомним, что Федор Чалов отличился в игре против болгарской команды забитым голом.