- Состояние Чалова? Можете мои фразы по-своему истолковывать и бить ими меня потом. Когда ты имеешь два очка в группе Лиги Европы, это всегда повод для критики. На Чалова выпала очень серьёзная нагрузка. Он играет без замен. В сборной выступает на протяжении длительного времени. Его нахождение на поле это большой плюс. Мы неоднократно отмечали, что Чалову надо дать паузу, чтобы он стал лучше. Ему нужно посмотреть игру с тренерской скамейки, тогда он становится лучше.
Если бы у нас был в чистом виде нападающий, тогда было бы проще. Но у нас все полузащитники, поэтому на него выпадает большая нагрузка.
Если бы Чалов сегодня играл острее в открывании и реализации, результат мог бы быть другим, - приводит слова тренера корреспондент Rusfootball.info
Напомним, что Федор Чалов отличился в игре против болгарской команды забитым голом.
Гончаренко: если бы у нас был в чистом виде нападающий, тогда Чалову было бы проще
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после ничьей с "Лудогорцем" (1:1) прокомментировал состояние Фёдора Чалова
Фото: twitter.com/pfc_cska
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