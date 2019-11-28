» » Гончаренко: ты можешь делать всё на 99% хорошо, но это ничего не будет значить, если не хватает одного процента

Гончаренко: ты можешь делать всё на 99% хорошо, но это ничего не будет значить, если не хватает одного процента

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью с "Лудогорцем" (1:1), поделился мнением по поводу состояния Чалова и подвёл итоги пяти туров группового этапа Лиги Европы
Фото: twitter.com/belarus5tv
- Сегодняшний матч - отражение всех игр, которые мы провели в Лиге Европы. Мы отдавали в каждой встрече много сил, проводили много атак, много прессинговали. В этой игре ещё больше моментов создали, чем с "Ференцварошем", но на выходе у нас ноль. Когда ты забиваешь два мяча в пяти матчах, сложно рассчитывать в любом турнире на что-то.

Что касается ударов, созданных моментов, тут предпосылок у нас было очень много. Или не хватало удара, или последней передачи. После того, как пропустили, был шок. Минут на десять мы из игры выключились. Мы проявили характер, чтобы сыграть вничью.

Но когда на поле Дзагоев, когда на замену выходит Ахметов, это повод для оптимизма. Если ты имеешь возможность выпустить таких сильных игроков со скамейки, это всегда большой плюс. Теперь едем играть против "Эспаньола" в матче, который ничего не значит.

Как могу охарактеризовать эту Лигу Европы? В футболе ты можешь делать всё на 99 процентов хорошо, но это ничего не будет значить. Не хватает одного процента - и ты ничего не добьёшься.

- Как оцените игру Федора Чалова?

- Можете мои фразы по-своему истолковывать и бить ими меня. Когда ты имеешь два очка в группе Лиги Европы, это всегда повод для критики. На Чалова выпала очень серьёзная нагрузка. Он играет без замен. В сборной выступает на протяжении длительного времени. Его нахождение на поле это большой плюс. Мы неоднократно отмечали, что Чалову надо дать паузу, чтобы он стал лучше. Ему нужно посмотреть игру с тренерской скамейки, тогда он становится лучше.

Если бы у нас был в чистом виде нападающий, тогда было бы проще. Но у нас все полузащитники, поэтому на него выпадает большая нагрузка.

Если бы Чалов сегодня играл острее в открывании и реализации, результат мог бы быть другим.

Что касается нашей атаки, последние 20 минут мы сбились на игру по центру. Это наш самый большой недостаток. Нам не хватало ширины атаки, тем более Влашичу, Ахметову и Дзагоеву удобнее играть через центр.

Два центральных защитника? Наша игра в атаке и в обороне зависит не только от расстановки.

- Были надежды сегодня выиграть с крупным счётом и продолжить борьбу?

- Почему нет? - приводит слова тренера корреспондент Rusfootball.info


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Теги: Гончаренко ЦСКА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Обвиняемый по делу о трагедии на стадионе "Хиллсборо" признан невиновным
"Мальмё" обыграл киевское "Динамо" со счётом 4:3
"Арсенал" дома проиграл "Айнтрахту"
"Спортинг" разгромил ПСВ
"Севилья" одержала уверенную победу над "Карабахом"
Канчельскис - о поражении "МЮ": вышли из группы ЛЕ, что им сейчас… Они готовятся к дерби с "Сити"
Широков: Ари хотел получить желтую карточку и не играть в последнем матче 1
Менье извинился перед Азаром: ме очень жаль. Эден - последний, кому я хотел бы нанести травму
Быстров - об удалении Ари: нельзя делать такие вещи, он лидер команды. Это бред
Красножан: 7 человек у "МЮ" - молодые мальчишки с академии. Но это не убирает достоинство "Астаны"
Гончаренко: ты можешь делать всё на 99% хорошо, но это ничего не будет значить, если не хватает одного процента
Гончаренко: если бы у нас был в чистом виде нападающий, тогда Чалову было бы проще 3
Почеттино: уверен, наши пути с "Тоттенхэмом" еще пересекутся 1
Гончаренко: когда ты забиваешь два мяча в пяти матчах, сложно рассчитывать на что-то 2
Деменко: в Испании для "Краснодара" будет тяжелый матч, но почему бы не обыграть "Хетафе"?
Матвеев: рассмотрим эпизод с удалением Ари внутри коллектива
Тренер "Лудогорца": ЦСКА ждёт хорошее будущее 1
Газинский про удаление Ари: если у тебя есть карточка желтая, нужно вести себя чуточку спокойнее
Лукаку - о проблеме расизма: УЕФА должен что-то сделать 3
Глушаков: мои ориентиры - трофеи, сборная и еврокубки. Хочу, чтобы все вспомнили про "похороны" 13
Намли: сегодня "Краснодар" был объективно сильнее "Базеля"
"Рома" со счетом 3:0 разгромила "Истанбул"
"Порту" на выезде обыграл "Янг Бойз"
"Брага" и "Вулверхэмптон" забили друг другу по три гола
ЦСКА забил первый домашний гол в пятом туре этой Лиги Европы. Вот счастье-то
ЦСКА сыграл вничью с "Лудогорцем" и потерял шансы на выход из группы 43
Вильена: "Краснодар" готов бороться за выход в плей-офф ЛЕ (видео) 3
Игонин - о фанатах, оскорблявших Дзюбу: критиками их назвать не могу. Просто крикуны
Орлов: Дриусси начал проситься, чтобы его отпустили 2
Шапи-Сулейманов: приложим максимум усилий, чтобы в феврале привезти Лигу Европы в Краснодар (видео) 1
Все новости