Гончаренко: ты можешь делать всё на 99% хорошо, но это ничего не будет значить, если не хватает одного процента

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью с "Лудогорцем" (1:1), поделился мнением по поводу состояния Чалова и подвёл итоги пяти туров группового этапа Лиги Европы

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- Сегодняшний матч - отражение всех игр, которые мы провели в Лиге Европы. Мы отдавали в каждой встрече много сил, проводили много атак, много прессинговали. В этой игре ещё больше моментов создали, чем с "Ференцварошем", но на выходе у нас ноль. Когда ты забиваешь два мяча в пяти матчах, сложно рассчитывать в любом турнире на что-то.



Что касается ударов, созданных моментов, тут предпосылок у нас было очень много. Или не хватало удара, или последней передачи. После того, как пропустили, был шок. Минут на десять мы из игры выключились. Мы проявили характер, чтобы сыграть вничью.



Но когда на поле Дзагоев, когда на замену выходит Ахметов, это повод для оптимизма. Если ты имеешь возможность выпустить таких сильных игроков со скамейки, это всегда большой плюс. Теперь едем играть против "Эспаньола" в матче, который ничего не значит.



Как могу охарактеризовать эту Лигу Европы? В футболе ты можешь делать всё на 99 процентов хорошо, но это ничего не будет значить. Не хватает одного процента - и ты ничего не добьёшься.



- Как оцените игру Федора Чалова?



- Можете мои фразы по-своему истолковывать и бить ими меня. Когда ты имеешь два очка в группе Лиги Европы, это всегда повод для критики. На Чалова выпала очень серьёзная нагрузка. Он играет без замен. В сборной выступает на протяжении длительного времени. Его нахождение на поле это большой плюс. Мы неоднократно отмечали, что Чалову надо дать паузу, чтобы он стал лучше. Ему нужно посмотреть игру с тренерской скамейки, тогда он становится лучше.



Если бы у нас был в чистом виде нападающий, тогда было бы проще. Но у нас все полузащитники, поэтому на него выпадает большая нагрузка.



Если бы Чалов сегодня играл острее в открывании и реализации, результат мог бы быть другим.



Что касается нашей атаки, последние 20 минут мы сбились на игру по центру. Это наш самый большой недостаток. Нам не хватало ширины атаки, тем более Влашичу, Ахметову и Дзагоеву удобнее играть через центр.



Два центральных защитника? Наша игра в атаке и в обороне зависит не только от расстановки.



- Были надежды сегодня выиграть с крупным счётом и продолжить борьбу?



- Почему нет? - приводит слова тренера корреспондент Rusfootball.info