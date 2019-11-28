В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы "Севилья" обыграла "Карабах" со счетом 2:0.
Лига Европы
5 тур
Голы: Хиль, 61, Даббур, 90+2
Севилья: Буну, Эскудеро, Каррису, Гомес, Торрес (Мена, 68), Гудель, Лопеш (Хиль, 54), Посо, Даббур, Эль-Хаддади, Эрнандес (Васкес, 62)
Карабах: Бегович, Мамедов, Аилтон, Медведев, Гараев, А. Гусейнов (Абдуллаев, 69), Б. Гусейнов, Зубир, Алмейда, Мичел, Ромеро (Эмрели, 70)
"Севилья" одержала уверенную победу над "Карабахом"
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