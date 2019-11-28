В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы "Арсенал" дома проиграл "Айнтрахту" со счетом 1:2.
Лига Европы
5 тур
Голы: Обамеянг, 45+1, Камада, 55, 64
Арсенал: Мартинес, Луис (Гюэндузи, 31), Папастатопулос, Мустафи, Тирни, Чемберс, Сака, Джака, Уиллок, Обамеянг, Мартинелли
Айнтрахт Ф: Реннов, Абрахам, Коста, Хинтереггер, Хасебе, Костич, Фернандеш, Соу, Камада, Силва, Пасьенса
Предупреждения: Костич, 20, Мартинелли, 34
"Арсенал" дома проиграл "Айнтрахту"
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