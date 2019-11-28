В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы "Мальмё" обыграл "Динамо" со счетом 4:3.
Лига Европы
5 тур
Голы: Бенгтссон, 2, Миколенко, 19, Цыганков, 39, Розенберг, 48, 90+6, Ракип, 57, Вербич, 77
Мальмё: Далин, Бенгтссон, Нильсен, Ларссон (Молинс, 79), Сафари, Инносент (Ракип, 46), Риекс, Траустасон, Баширу, Бергет, Розенберг
Динамо К: Бущан, Шабанов, Кендзёра, Миколенко, Кадар, Шепелев (Шапаренко, 71), Сидорчук, Буяльский, Вербич, Цыганков, Беседин
Предупреждения: Шепелев, 20, Шабанов, 23, Сидорчук, 36, Ракип, 67, Вербич, 70, Баширу, 76
"Мальмё" обыграл киевское "Динамо" со счётом 4:3
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