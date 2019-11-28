В четверг состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы "Арсенал" — "Айнтрахт". Встреча прошла в Лондоне и завершилась победой гостей со счетом 2:1.
Таким образом, серия команды под руководством главного тренера Унаи Эмери достигла 7 матчей во всех турнирах: 5 ничьих и 2 поражения.
Для "Арсенала" это худший результат за 27 лет. В последний раз подобное случалось в феврале 1992 года. Тогда команду возглавлял Джордж Грэм, а безвыигрышная серия канониров составила 8 матчей.
Sport24
"Арсенал" показал худшую серию с 1992 года
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