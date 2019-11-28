Победное фото "Краснодара" из раздевалки после матча с "Базелем" в Лиге Европы

Пресс-служба "Краснодара" опубликовала фото из раздевалки после победы над "Базелем" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов — 2019/20.

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Встреча группы С прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч "быки" забили на 72-й минуте, когда Ари реализовал пенальти, назначенный за фол на нем же. В концовке автор гола был удален, получив вторую желтую карточку.