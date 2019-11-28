"Тот факт, что Виктор Гончаренко выставил на ничего не значащий матч основной состав, лишний раз говорит о серьезном отношении армейцев к Лиге Европы. До понедельника есть время восстановиться, так что встречу с "Лудогорцем" можно было рассматривать как тренировку с большой нагрузкой. Недаром Гончаренко говорил, что турнирное положение значения не имеет, и команда будет играть исключительно на победу.
При этом с точки зрения результата и качества игры ничего не вышло. Игра протекала на встречных курсах, и моментов у ЦСКА было не так уж и много. До перерыва запомнился лишь удар Влашича, а во втором тайме — голевая комбинация, которая, к слову, получилось отличной. Армейцы здорово друг друга видели и разыграли все как по нотам. Но этими эпизодами активность армейцев у чужих ворот и ограничивалась, а "Лудогорец" по ощущениям действовал даже острее.
Конечно, такой результат — последнее место в группе — можно назвать полным провалом. Из такой группы ЦСКА обязан был выходить, но нужно учитывать, что команда у Гончаренко молодая и неопытная, плюс было немало травм. В каком-то смысле ничего удивительного в том, что армейцы так плохо выступили. У ЦСКА есть хорошие перспективы, но будет ли руководство клуба терпеть такие результаты и по-прежнему доверять Гончаренко — большой вопрос", — приводит слова Бубнова Sportbox.
Бубнов: большой вопрос, будет ли руководство ЦСКА по-прежнему доверять Гончаренко
Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал ничью московского ЦСКА и "Лудогорца" (1:1) в 5-м туре группового раунда Лиги Европы. Этот результат лишил армейцев шансов на выход из группы.
Фото: Sportbox
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