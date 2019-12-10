В Барселоне на матче группового этапа Лиги Европы между "Эспаньолом" и ЦСКА армейцев поддержал около 1200 болельщиков. Об этом рассказал коммерческий директор московской команды Андрей Зарубьян.
"В Барселоне на матче с "Эспаньолом" ожидается около 1200 болельщиков ЦСКА", — сказал Зарубьян в беседе с Sport24.
Матч "Эспаньол" — ЦСКА состоится 12 декабря. Начало — в 23:00 мск. ЦСКА лишился шансов на выход в плей-офф, а "Эспаньол" уже гарантировала себе место в 1/16 финала турнира.
Около 1200 болельщиков поддержат ЦСКА в выездном матче Лиги Европы с "Эспаньолом"
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