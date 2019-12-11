Впервые за 8 лет в плей-офф Лиги Европы не будет ни одного французского клуба

В плей-офф Лиги Европы сезона-2019/20 не будет ни одной французской команды. Такая ситуация произошла впервые за 8 лет — с сезона-2011/12.Последним французским клубом, который мог присоединиться к числу участников 1/16 финала ЛЕ, был "Лион". Однако команда Руди Гарсии в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов сыграла вничью с "Лейпцигом" (2:2) и вышла в плей-офф главного клубного турнира Европы.По итогам матчей вторника, 10 декабря, из Лиги чемпионов в Лигу Европы вылетели "Зальцбург", "Аякс", "Интер" и "Бенфика". Окончательный состав 1/16 финала ЛЕ определится по итогам среды и четверга.