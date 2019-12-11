Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал об ожиданиях от матча заключительного тура группового этапа Лиги Европы с "Эспаньолом".
— Стоит ли ожидать завтра экспериментов или выйдет основа?
— У нас такая команда, что она выходит тренироваться, чтобы играть или играться. Это не зависит от времени года или сезона. Все хотят тренироваться и играть. Не вижу фоновой усталости, у нас нет отпускного настроения. Зная команду, могу сказать, что все хотят играть. Завтра будут те, кто расстроится, что не попал в состав. Думаю, изменения в составе будут, но не такие глобальные, как в предыдущих матчах. Мы хотим выиграть. Рейтинговые очки тоже важны. Мы хорошо помним настроение год назад. Хотим повторить.
Уже много раз убеждались: у испанских команд нет большой разницы между первым и вторым составом. На поле выйдут квалифицированные и обученные футболисты, которые хорошо ведут единоборства. Легкого матча не ожидаем. Нравится настрой ЦСКА и того же Ильи Помазуна. Хочется самим хорошо сыграть вне зависимости от того, как сыграет соперник.
— Почему не полетели Нисимура и Сантос?
— Мы взяли 19 игроков. Завтра заявка ограничена. С нами нет еще Тикнизяна.
— Сантос останется или уйдет зимой?
— Совсем скоро узнаете. Какие-то изменения в составе произойдут, кто-то уйдет, кто-то придет. Наша цель — завтрашняя игра, а не трансферные слухи.
Sport24
Гончаренко: у ЦСКА нет отпускного настроения перед матчем с "Эспаньолом"
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