» » Гончаренко: у ЦСКА нет отпускного настроения перед матчем с "Эспаньолом"

Гончаренко: у ЦСКА нет отпускного настроения перед матчем с "Эспаньолом"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал об ожиданиях от матча заключительного тура группового этапа Лиги Европы с "Эспаньолом".

— Стоит ли ожидать завтра экспериментов или выйдет основа?

— У нас такая команда, что она выходит тренироваться, чтобы играть или играться. Это не зависит от времени года или сезона. Все хотят тренироваться и играть. Не вижу фоновой усталости, у нас нет отпускного настроения. Зная команду, могу сказать, что все хотят играть. Завтра будут те, кто расстроится, что не попал в состав. Думаю, изменения в составе будут, но не такие глобальные, как в предыдущих матчах. Мы хотим выиграть. Рейтинговые очки тоже важны. Мы хорошо помним настроение год назад. Хотим повторить.

Уже много раз убеждались: у испанских команд нет большой разницы между первым и вторым составом. На поле выйдут квалифицированные и обученные футболисты, которые хорошо ведут единоборства. Легкого матча не ожидаем. Нравится настрой ЦСКА и того же Ильи Помазуна. Хочется самим хорошо сыграть вне зависимости от того, как сыграет соперник.

— Почему не полетели Нисимура и Сантос?

— Мы взяли 19 игроков. Завтра заявка ограничена. С нами нет еще Тикнизяна.

— Сантос останется или уйдет зимой?

— Совсем скоро узнаете. Какие-то изменения в составе произойдут, кто-то уйдет, кто-то придет. Наша цель — завтрашняя игра, а не трансферные слухи.

Sport24


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Гончаренко ЦСКА Эспаньол
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
Ла Лига 2019/20
# Команда И О
1 Барселона 15 34
...
15 Алавес 16 18
16 Эйбар 16 15
17 Мальорка 16 14
18 Сельта 16 13
19 Леганес 16 9
20 Эспаньол 16 9
Сезон | Таблица | Календарь
РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Зенит 19 45
2 Краснодар 19 35
3 Ростов 19 34
4 ЦСКА 19 34
5 Локомотив 19 34
6 Арсенал Тула 19 25
...
16 Сочи 18 15
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Игонин: не вижу никакого краха российского футбола. Наши команды всегда находились на таком уровне
Джеррард близок к продлению контракта с "Рейнджерс"
Экс-президент "Локомотива": поверьте, Семин никогда не напишет заявление об увольнении
Гаттузо возглавил "Наполи" 3
Гончаренко: у ЦСКА нет отпускного настроения перед матчем с "Эспаньолом" 1
Медведев: трудно заиграть в еврокубках, если нет конкуренции во внутреннем чемпионате 23
Медведев: при такой игре "Зениту" на сегодняшний день нечего делать в плей-офф 11
"Атлетико" разгромил "Локомотив" в Юношеской лиге УЕФА
"Динамо" Загреб - "Манчестер Сити": стартовые составы
Скауты "Челси" просматривали Вернера и Дембеле 1
Сульшер надеется, что Погба вернётся на поле в этом году
Почеттино - цель номер один "Арсенала" на пост главного тренера
Медведев: у "Зенита" нет планов по продаже игроков в зимнее трансферное окно 6
Худяков: ЦСКА предложил Гогуа зарплату в 10 раз выше, чем у нас 2
"Млада-Болеслав" подписал с Татаевым контракт на три года 1
За еврокубковым позором «Зенита» вы могли упустить важное. Карьеру завершил Дмитрий Сычев 7
Сенников: "Локомотиву" свою позицию не улучшить, но нужно биться за престиж
Боярский: увольнение Семака? Ни в коем случае 24
Защитника "Интера" уличили в использовании экипировки с фашистской символикой 3
Корниленко получил дисквалификацию за толчок судьи 2
Спивак: не сомневаюсь, что "Зенит" хотел победить, выйти в плей-офф
Ларссон признан лучшим игроком "Спартака" в ноябре 4
Тетрадзе может возглавить "Ротор" 2
Капитан "Лиона" чуть не подрался с болельщиками из-за баннера
Бабаев: некоторые судьи и их руководители наносят гораздо больший вред нашему футболу, чем мат Гончаренко 5
"Ростов" не планирует распродавать состав в зимнее трансферное окно 1
ФИФА подала судебный иск против "Ашана" на 4 миллиона рублей
Тренерский штаб "Динамо" отправился на стажировку в "Атлетико"
На 18-летнего футболиста "Локомотива" подали иск в размере 350 тыс. евро 2
"Эвертон" предложил Ибрагимовичу более 4 миллионов евро в год 1
Все новости