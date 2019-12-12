Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поделился ожиданиями от матча с "Эспаньолом" в заключительном туре группового этапа Лиги Европы.
"Конечно, мы хотим выиграть. У нас осталась всего одна игра, мы еще ни разу не победили в этой Лиге Европы. Должны взять верх над "Эспаньолом для наших болельщиков. Нам нет никаких оправданий. Мы плохо выступили в ЛЕ и должны принять это с полной ответственностью. Нам следует собраться и продолжать работать, чтобы завоевать три очка. Поэтому даже победа в последнем туре важна для нас", — цитируют Магнуссона "Известия".
Матч "Эспаньол" — ЦСКА состоится в четверг, 12 декабря. Начало — в 23:00 мск.
Магнуссон: ЦСКА нет оправданий. Мы плохо выступили в Лиге Европы и должны это принять
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