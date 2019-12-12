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Черданцев сделал прогноз на матч "Хетафе" - "Краснодар"

Известный телекомментатор Георгий Черданцев поделился мнением относительно предстоящего матча 6 тура группового этапа Лиги Европы между "Хетафе" и "Краснодаром".
Кадр из эфира "Матч ТВ"
"Здесь я не буду мудрить, а просто предлагаю сыграть победу первой команды. И не выдумывать ничего другого. Что бы там ни говорили эксперты, что российские команды адаптировались к игре зимой, физиологию не обманешь даже при наличии большого количества иностранцев. Все равно уход в зиму (климатическую и календарную) психологически не может не влиять на футболистов.

Вряд ли «Краснодар» ушел в отпуск. Хотя матч с ЦСКА заставляет задуматься о готовности «Краснодара» играть в Испании на победу. К сожалению для себя, «Краснодар» Лигу Европы начал крайне неудачно, провалив (по совершенно непонятным мне причинам) матч с «Базелем». Сейчас спасаться уже поздно.

Проблема в том, что «Хетафе» нужны очки. Если бы «Хетафе» уже обеспечил себе выход в плей-офф, я бы, может, еще говорил о шансах «Краснодара». А так испанцы нуждаются в очках.

Думаю, что «Хетафе» не без проблем, но выиграет этот матч. Это очень хорошая команда. На секундочку, она идет на пятом месте в Примере. Поэтому при всем уважении к «Краснодару», боюсь, шансов у нашей команды на очки в этом матче не очень много", - приводит слова Черданцева "РБ-Спорт".


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Теги: Черданцев Хетафе Краснодар
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