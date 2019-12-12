» » Стал известен стартовый состав "Краснодара" на матч против "Хетафе"

Стал известен стартовый состав "Краснодара" на матч против "Хетафе"

«Краснодар» определился со стартовым составом на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы против «Хетафе».

«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Вилена, Газинский, Вандерсон, Сулейманов, Игнатьев, Берг.

Запасные: Сафонов, Скопинцев, Ольссон, Намли, Уткин, Камболов, Стоцкий.

«Хетафе»: Сория, Ньом, Кабрера, Джене, Суарес, Куку, Максимович, Арамбарри, Джейсон, Мата, Анхель.

Запасные: Кикицола, Бруно, Портильо, Оливера, Молина, Тимор, Кенеди.

Напомним, что игра начнется в 20:55 по московскому времени.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Краснодар Хетафе
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
Ла Лига 2019/20
# Команда И О
1 Барселона 15 34
...
3 Севилья 16 31
4 Реал Сосьедад 16 27
5 Хетафе 16 27
6 Атлетик Б 16 26
7 Атлетико  16 26
...
20 Эспаньол 16 9
Сезон | Таблица | Календарь
РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Зенит 19 45
2 Краснодар 19 35
3 Ростов 19 34
4 ЦСКА 19 34
5 Локомотив 19 34
6 Арсенал Тула 19 25
...
16 Сочи 18 15
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Созин: Наши клубы вылетают из еврокубков, чтобы туда вернуться. Зачем?
Источник: ЦСКА не стал выкупать Сантоса 2
Мостовой: то, что клубы выступили ужасно, можно сказать, даже если "Краснодар" пройдёт
Божович обсудит свое будущее в «Крыльях» с куратором самарского футбола 1
Стал известен стартовый состав "Краснодара" на матч против "Хетафе" 2
Фанаты попытались отпилить ногу статуе Ибрагимовича 1
Источник: РФС хочет отстранить Гинера от любой футбольной деятельности 17
Источник: "Арсенал" не рассматривает кандидатуру Анчелотти
Смородская: РПЛ деградирует. Нужно отменять лимит 7
Черданцев: показ пустых трибун не соответствует задачам трансляции 8
Непомнящий: качество российского футбола растёт. "Зенит" показал, что мы конкурентоспособны 21
Черчесов: чтобы попасть в сборную, Кокорину и Мамаеву надо проявить себя на поле и восстановить репутацию 3
Алдонин: "осень-весна" не работает, вторая лига вообще загибается. Надо проводить реформы 4
Американский миллиардер может увеличить предложение о покупке "Челси". Ранее Абрамович отколонил его предложение 1
Бартон: женский футбол останется второсортным, если не уменьшить размеры поля и мяча 6
Кирьяков: то, что не играет гимн и не поднимают флаг, - не весомый аргумент, чтобы повлиять на игру 2
Гаттузо отклонил 18 предложений, в том числе от московского клуба
Сане не стал продлевать контракт с "Манчестер Сити"
Ари: не полетел с "Краснодаром" в Испанию, команда меня отпустила, улетаю в Бразилию 16
Чорлука: через 2 недели восстановлюсь на 100 процентов 2
Ледяхов: у Эмери не получилось в "Спартаке", потому что всё вокруг делалось для его провала 8
Черданцев сделал прогноз на матч "Хетафе" - "Краснодар" 7
Ловчев раскритиковал руководство "Спартака": "Это просто оскорбление!" 7
Шунин: Мечты нет, есть цели. Попасть в клуб Яшина, играть за сборную и стать чемпионом с "Динамо"
Авторы голов в ворота "Зенита" и "Локомотива" попали в символическую сборную недели ЛЧ
Сборная России призвала болельщиков не ругаться матом 6
"Ливерпуль" пополнит состав нападающим "Ред Булла" из Зальцбурга 1
Непомнящий: Баринов, Миранчуки и Чалов должны играть в России, добиться чего-то, а потом уезжать 4
Хацкевич может возглавить "Ротор" 1
Магнуссон: ЦСКА нет оправданий. Мы плохо выступили в Лиге Европы и должны это принять 3
Все новости