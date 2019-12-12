Стал известен стартовый состав "Краснодара" на матч против "Хетафе"

«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Вилена, Газинский, Вандерсон, Сулейманов, Игнатьев, Берг.
Запасные: Сафонов, Скопинцев, Ольссон, Намли, Уткин, Камболов, Стоцкий.
«Хетафе»: Сория, Ньом, Кабрера, Джене, Суарес, Куку, Максимович, Арамбарри, Джейсон, Мата, Анхель.
Запасные: Кикицола, Бруно, Портильо, Оливера, Молина, Тимор, Кенеди.
? Наш состав на #ХетафеКраснодар ?? 4-4-2 ?#ЛЕ #ЛигаЕвропы #ВпередБыки pic.twitter.com/ePcFR327nb— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 12, 2019
Напомним, что игра начнется в 20:55 по московскому времени.