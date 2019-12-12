Напомним, что "Краснодар" играет против "Хетафе", а ЦСКА встречается с "Эспаньолом".
- Я думаю, что "Эспаньол" будет играть вторым составом, поэтому, наверное, у ЦСКА больше шансов, чем у "Краснодара". У "Эспаньола" через два дня будет серьезная игра с "Бетисом", поэтому они могут просто выпустить против ЦСКА второй состав. Считаю, что у армейцев гораздо больше шансов.
Тот факт, что, плохо выступая в чемпионате Испании, "Эспаньол" с большим отрывом выигрывает группу в Лиге Европы, говорит об уровне чемпионата. Возьмите "Барселону", которая вторым составом обыгрывает "Интер", возьмите "Реал", который полурезервным составом легко обыгрывает "Брюгге". Уровень чемпионата Испании на голову сильнее всех остальных, - приводит "Матч ТВ" слова Тихонова.
Тихонов заявил, что у ЦСКА больше шансов на победу, чем у "Краснодара"
Бывший игрок и тренер «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от последнего тура группового этапа Лиги Европы в исполнении российских команд
Фото: ФК Енисей
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