"Хетафе" разгромил "Краснодар". Российских клубов в плей-офф не будет

На последних минутах с поля был удален защитник Александр Мартынович.
Таким образом весной в плей-офф еврокубков не сыграет ни одна российская команда.
Лига Европы, 6 тур
"Хетафе" - "Краснодар" 3:0
Голы: Кабрера, 76, Молина, 78
"Хетафе" - "Краснодар" 3:0
Голы: Кабрера, 76, Молина, 78
"Хетафе": Сория, Ньом, Кабрера, Джене, Суарес, Кукурелья, Максимович, Арамбарри (Тимор, 81), Хасон (Кенеди, 68), Мата, Анхель (Молина, 73).
"Краснодар": Крицюк, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес (Скопинцев, 74), Вилена, Газинский, Вандерсон, Сулейманов (Намли, 62), Игнатьев (Уткин, 69), Берг.
Предупреждения: Мартынович, 14, Суарес, 26, Газинский, 26, Спайич, 43
Удаление: Мартынович, 88.