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"Хетафе" разгромил "Краснодар". Российских клубов в плей-офф не будет

Российская команда проиграла испанской в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы и вылетела из еврокубков. Все голы "Краснодар" пропустил во втором тайме.

На последних минутах с поля был удален защитник Александр Мартынович.

Таким образом весной в плей-офф еврокубков не сыграет ни одна российская команда.


Лига Европы, 6 тур


"Хетафе" - "Краснодар" 3:0


Голы: Кабрера, 76, Молина, 78


"Хетафе": Сория, Ньом, Кабрера, Джене, Суарес, Кукурелья, Максимович, Арамбарри (Тимор, 81), Хасон (Кенеди, 68), Мата, Анхель (Молина, 73).

"Краснодар": Крицюк, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес (Скопинцев, 74), Вилена, Газинский, Вандерсон, Сулейманов (Намли, 62), Игнатьев (Уткин, 69), Берг.

Предупреждения: Мартынович, 14, Суарес, 26, Газинский, 26, Спайич, 43

Удаление: Мартынович, 88.


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Теги: Краснодар Хетафе
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