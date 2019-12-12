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Киевское "Динамо" не обыграло "Лугано" и не вышло в плей-офф Лиги Европы

Киевское "Динамо" сыграл вничью со швейцарским "Лугано" (1:1) в матче 6 тура группового этапа Лиги Европы и финишировало на третьем месте в квартете В.
Фото: UEFA.com
Лига Европы

6 тур

"Динамо" Киев - "Лугано" - 1:1

Голы: Цыганков, 90+4 - Арторе, 45

Динамо: Бущан, Миколенко, Кадар, Попов, Кендзёра (Цитаишвили, 64), Караваев, Де Пена (Гармаш, 77), Буяльский, Шепелев, Цыганков, Беседин (Соль, 81)

Лугано: да Коста, Сулмони, Яо, Обексер (Обексер, 67), Дапрела, Гвидотти (Вечеи, 55), Кустодио, Ловрич (Чрнигой, 84), Араторе, Холендер, Даль Монте (Марич, 64)

Предупреждения: Гвидотти, 17, Обексер, 67, Вечеи, 79, да Коста, 90

На первом месте с 11 очками расположился "Мальмё", обыгравший в гостях "Копенаген" 1:0. Датчане стали вторыми с 9 очками, киевляне набрали 7 баллов.


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Теги: Динамо Киев
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