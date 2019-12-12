Киевское "Динамо" не обыграло "Лугано" и не вышло в плей-офф Лиги Европы

Лига Европы
6 тур
"Динамо" Киев - "Лугано" - 1:1
Голы: Цыганков, 90+4 - Арторе, 45
6 тур
"Динамо" Киев - "Лугано" - 1:1
Голы: Цыганков, 90+4 - Арторе, 45
Динамо: Бущан, Миколенко, Кадар, Попов, Кендзёра (Цитаишвили, 64), Караваев, Де Пена (Гармаш, 77), Буяльский, Шепелев, Цыганков, Беседин (Соль, 81)
Лугано: да Коста, Сулмони, Яо, Обексер (Обексер, 67), Дапрела, Гвидотти (Вечеи, 55), Кустодио, Ловрич (Чрнигой, 84), Араторе, Холендер, Даль Монте (Марич, 64)
Предупреждения: Гвидотти, 17, Обексер, 67, Вечеи, 79, да Коста, 90
На первом месте с 11 очками расположился "Мальмё", обыгравший в гостях "Копенаген" 1:0. Датчане стали вторыми с 9 очками, киевляне набрали 7 баллов.