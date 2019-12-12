Игнатьев: думаю, всем командам стыдно перед своей страной

Нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев прокомментировал поражение от "Хетафе" (0:3) в матче Лиги Европы и подвёл итоги провального для России евросезона.

Кадр из эфира "Матч ТВ"