"Сегодня у нас в принципе мало что получалось. Было пару каких-то подходов острых, но не более того, моментов вообще не было.
Да, для всей страны сезон прошёл крайне неудачно. Не знаю, с чем это связано. Наверное, никто не ожидал этого, стыдно, думаю, всем командам перед своей страной. Ни одной команды в плей-офф - это, конечно, не очень хорошо", - сказал Игнатьев в эфире "Матч ТВ".
"Краснодар" не сумел выйти в весеннюю часть еврокубков, как и остальные российские клубы.
Игнатьев: думаю, всем командам стыдно перед своей страной
Нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев прокомментировал поражение от "Хетафе" (0:3) в матче Лиги Европы и подвёл итоги провального для России евросезона.
Кадр из эфира "Матч ТВ"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»