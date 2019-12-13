Полузащитник "Вулверхэмптона" оформил самый быстрый хет-трик в истории ЛЕ

Португальский футболист "Вулверхэмптона" Диегу Жота стал автором быстрейшего хет-трика в истории Лиги Европы. Его три мяча в ворота "Бешикташа" уложились в 9 минут и 39 секунд.Интересно, что сам Жота появился на поле за три минуты до своего первого забитого мяча. Также в промежутке между его вторым и третьим голами британский клуб забил ещё один мяч — отличился Леандер Дендокер.По итогам группового этапа "Вулвз" пробились в плей-офф соревнований, заняв второе место в турнирной таблице своего квартета. Группу выиграла португальская "Брага", тогда как "Бешикташ", набрав лишь три очка, финишировал последним.Напомним, ни один из российских клубов не сумел пробиться в плей-офф еврокубков. Это случилось впервые за 18 лет.