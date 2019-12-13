В команду недели Лиги Европы по итогам заключительного тура группового этапа попали сразу игрока "Манчестер Юнайтед".
Манкунианцы разгромили на своем поле "АЗ Алкмар" со счетом 4:0 и в команде лучших игроков 6-го тура оказалось трое игроков английской команды: Мейсон Гринвуд, Хуан Мата и Эшли Янг.
Полностью команда недели Лиги Европы выглядит так: вратарь Вид Белец (АПОЭЛ); защитники Янг, Жорис Ньяньон ("Ренн"), Гернот Траунер (ЛАСК), Гаэль Клиши ("Истанбул Башакшехир"); полузащитники Букайо Сака ("Арсенал"), Роман Безус ("Гент"), Мата, Такума Асано ("Партизан"); нападающие Диогу Жота ("Вулверхэмптон"), Гринвуд.
Sport24
Три футболиста "Манчестер Юнайтед" — в команде недели Лиги Европы
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