Сульшер: самое главное, что "МЮ" дал шанс молодым игрокам проявить себя

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал выход команды в плей-офф Лиги Европы после победы над "АЗ Алкмар" (4:0)."Было очень важно занять первое место в группе. Это означает, что ответный матч мы проведём дома, сыграем с несеяной командой. Но самое главное – мы дали игровую практику молодым футболистам. Это огромный опыт для игроков.Игра во втором тайме важнее победы, потому что парни запомнят, какими разными бывают матчи. Когда выкладываешься на пять процентов больше и делаешь точнее передачи, команда работает лучше, продуктивнее и слаженнее. Сегодня всё сложилось для нас удачно", – приводит слова Сульшера официальный сайт "Манчестер Юнайтед".Английский клуб занял первое место в группе L Лиги Европы, набрав в 6 турах 13 очков.