Московский ЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублей за нарушение безопасности на матче с "Эспаньолом" (0:2) во 2-м туре группового этапа Лиги Европы. Такое решение принял Савеловский районный суд.
"Постановлением Савеловского районного суда г. Москвы АО "ПФК" ЦСКА» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.32 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 100?000 (ста тысяч) рублей.
Отсутствуют: досмотровая рентгеновская техника (не менее одной на шесть точек пропуска); система видеонаблюдения в местах проведения соревнований (система распознавания лиц); локализаторы взрыва (в наличии одно устройство на 20 входных точек двух входных групп); места для хранения предметов запрещенных для проноса не оснащены техническими средствами: средство выявления взрывчатых веществ ручными рентгеновскими сканерами скрытых полостей… Отсутствуют последовательно установленные шлагбаумы для организации буферной зоны, а также отсутствуют видеокамеры СОД", - цитирует представителя суда "РБ-Бизнес".
ЦСКА оштрафован на 100 тыс. рублей за нарушения безопасности на матче с "Эспаньолом"
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