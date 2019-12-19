Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал отчёт о финансовых выплатах участникам Лиги Европы сезона-2018/19.
Среди российский клубов больше всего заработал "Зенит" — € 12,02 млн. Второе место занял "Краснодар" (€ 9,84 млн), третье — московский "Спартак" (€ 6,48 млн).
Напомним, в прошлой кампании "Зенит" финишировал первым в группе C Лиги Европы, а в плей-офф дошёл до 1/8 финала, где проиграл "Вильярреалу" (1:3, 1:2). "Краснодар" занял второе место в группе J и тоже выбыл из турнира на стадии 1/8 финала, уступив "Валенсии" (1:2, 1:1). "Спартак" завершил выступление уже на групповом этапе (4-е место в группе G).
Победителем Лиги Европы в минувшем сезоне стал "Челси", обыгравший в финале лондонский "Арсенал" (4:1).
"Чемпионат"
"Зенит" заработал € 12 млн в Лиге Европы сезона-2018/19, "Краснодар" — € 9,8 млн
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