Мусаев: Лопетеги говорил, что игра с "Хетафе" — как поход к стоматологу для удаления зуба

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев вспомнил о поражении от "Хетафе" в последнем матче группового этапа Лиги Европы (0:3), приведя в пример слова главного тренера "Севильи" Хулена Лопетеги у которого ранее стажировался.
"Начнем с того, что это одна из самых неудобных команд в Европе на сегодня. Лопетеги мне сказал: "Для нас, тренеров в Испании, игра с "Хетафе" — как поход к стоматологу для удаления зуба". Я полностью согласен с формулировкой! Еще нам в той игре не хватило футболистов. Вы видели в первом матче с мадридским клубом, насколько важен был Ари, вышедший тогда во втором тайме. А в Мадриде он отсутствовал. Также нам помог бы и Фернандеш.
Но даже если бы мы были в оптимальном составе, играть против "Хетафе" тяжело каждому. Футбола мало, зато много борьбы, куча фолов. До 75-й минуты соперник был лучше нас, оказывал больше давления, но и мы создали несколько хороших подходов. До конца верил, что сможем забить. А потом ошиблись на стандарте, Уткин позволил своему оппоненту продлить мяч, пропустили. Оставалось 15 минут, можно было попытаться спасти игру, но несколько ошибок все перечеркнули. К сожалению, этот отрезок полностью провалили, хотя до 75-й минуты теплилась надежда, что сможем забить и пройти дальше.
Легко рассуждать задним умом. После игры всегда кажется, что мог сделать что-то иначе. Возможно, могли бы сыграть по схеме 4-3-3, а не 4-4-2, вместо Берга или Игнатьева выпустить человека на позицию "десятки". Но у нас на это место фактически оставался только Уткин. Молодой парень, ему сложно играть с первых минут против "Хетафе". А любой другой футболист, которого могли туда поставить — Ольссона, Вильену, Камболова — не был бы настоящей "десяткой". Так что не уверен, что это в корне что-либо изменило. Плюс перед игрой усталость накопилась у Шапи. Можно было бы поставить с первых минут Скопинцева. Но перед игрой принятое решение мне казалось правильным. И сейчас я по-прежнему думаю, что это был оптимальный состав", — цитирует Мусаева "Чемпионат".
Мусаев: Лопетеги говорил, что игра с "Хетафе" — как поход к стоматологу для удаления зуба
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»