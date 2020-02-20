Конте: доволен игрой, но Эриксен может играть еще лучше

Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте прокомментировал победу над "Лудогорцем" в 1/16 финала ЛЕ.
Фото: Eurosport
"В первом тайме темп игры был слишком низким. Мы адаптировались к тому стилю, который хотел использовать "Лудогорец". После перерыва мы ускорили ритм, начали передвигать мяч быстрее, забили два гола.

Эриксен хорошо сыграл, но ему предстоит еще много работы. Он способен играть гораздо, гораздо лучше. Я доволен его голом, Кристиан станет увереннее. Мы знаем, что подписали игрока, который может выйти на более высокий уровень", — цитирует Конте Football Italia.

Напомним, что в сегодняшней выездной встрече 1/16 финала ЛЕ с венгерским "Лудогорцем" "Интер" одержал победу со счетом 2:0. Ответная игра на "Сан Сиро" пройдет 27-го февраля.

Первый гол в составе миланского клуба забил датчанин Кристиан Эриксен, пришедший в команду в зимнее трансферное окно за 20 миллионов евро и подписавший контракт до 2024-го года.


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