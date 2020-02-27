"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Шоу, Фред, МакТоминей, Мата, Бруно Фернандеш, Джеймс, Игало
Запасные: де Хеа, Линделёф, Уильямс, Лингард, Матич, Чонг, Гринвуд
"Брюгге": Миньоле, Мата, Мехеле, Дели, Рикка, Коссуну, Ритс, Де Кейпер, Тау, Окереке, Ванакен
Запасные: Хорват, Соболь, Митрович, Де Кетеларе, Крменчик, Дьятта, Шрейверс
Начало матча в 23:00 по мск. На нашем сайте вы можете следить за текстовой онлайн-трансляцией матча.
В первом матче в Бельгии команды сыграли со счётом 1:1.
Игало и Фернандеш в стартовом составе "Ман Юнайтед" на матч ЛЕ против "Брюгге"
Стали известны основные составы "Манчестер Юнайтед" и "Брюгге" на ответную игру 1/16 Лиги Европы.
Фото: twitter.com/manutd
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